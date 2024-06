Calciomercato Milan, sarà RIVOLUZIONE in estate: la FORMAZIONE con tutti gli obiettivi – FOTO

Calciomercato Milan, sarà RIVOLUZIONE in estate: la FORMAZIONE con tutti gli obiettivi proposta da TeleLombardia

TeleLombardia ha analizzato quello che potrebbe essere la futura formazione dopo il calciomercato estivo: tanti colpi e una rivoluzione soprattutto in difesa. Secondo il programma andrà via Theo Hernandez, al suo posto Miranda e in difesa gli obiettivi sono Lacroix e Tiago Santos.

A centrocampo il nome più in voga è quello di Fofana mentre per l’attacco c’è Gimenez che andrebbe a sostituire Giroud.