Klopp Milan, l’allenatore ha le idee chiare: la RIVELAZIONE sul suo futuro in vista della prossima stagione. I dettagli

Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 in vista della sfida di Europa League contro l’Atalanta. Tra le tante dichiarazioni, il tecnico del Liverpool, accostato anche al calciomercato Milan, ha parlato del suo futuro:

PAROLE – «L’unica cosa italiana che conosco è il cibo italiano. In questo momento non ho intenzione di proseguire la carriera da manager. Chiedetemelo tra un anno, ma per ora non pianifico nulla».