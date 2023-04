Calciomercato Milan, un ex sulla via del ritorno? Le ultime

Il Milan comincia a pianificare i prossimi colpi di calciomercato in vista della sessione estiva. Ecco l’ultimo obiettivo

Si può dire che a volte ritornano. Il Milan per la prossima sessione di calciomercato punta forte su un terzino visto di recente in maglia rossonera. I rossoneri puntano su di lui per dare una riserva di spessore a Theo Hernandez.

Come riportato da Daily Mail infatti, Diogo Dalot vedrà scadere il suo contratto con il Manchester United a giugno. Le discussioni con i Red Devils vanno avanti ma intanto il portoghese ha attirato l’attenzione di Maldini e Massara, che fiutano un ottimo colpo low cost. Oltre al Milan, con cui il classe ’99 ha collezionato 21 presenze e 1 gol nella stagione 2020/21, ci sono anche Juventus, Barcellona e Atletico Madrid.