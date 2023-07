Calciomercato Milan, accordo tra Milos Kerkez e la Lazio: l’ex rossonero è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza in rossonero

Come riportato da Fabrizio Romano, Milos Kerkez, ex terzino del Milan, è pronto a tornare in Italia.

Il terzino sinistro ha trovato un accordo con la Lazio coi biancocelesti che la prossima settimana cercheranno l’accordo con l’AZ Alkmaar.