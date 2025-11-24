Calciomercato Milan, Pobega show a Bologna: doppietta e riscatto vicino, ecco quando arriveranno i 7 milioni nelle casse rossonere

Calciomercato Milan, l’ex centrocampista rossonero Pobega trascina i felsinei e si avvicina all’addio definitivo: i dettagli dell’obbligo di riscatto e le cifre per il Diavolo



Il Bologna continua a volare in campionato e tra gli artefici di questo avvio sprint c’è un volto molto noto dalle parti di Milanello: Tommaso Pobega. La formazione emiliana, attualmente al quarto posto in classifica a pari punti con l’Inter e a sole tre lunghezze dalla capolista Roma, ha trovato nel centrocampista in prestito dal Milan una risorsa fondamentale. Nella recente trasferta vittoriosa per 3-0 contro l’Udinese nella dodicesima giornata di Serie A, Pobega si è preso la scena con una doppietta decisiva, confermando il suo ottimo momento di forma e regalando per qualche ora il primato provvisorio ai suoi.

Il legame tra il giocatore e il tecnico Vincenzo Italiano si sta rivelando ancora una volta vincente. Alla loro terza esperienza condivisa, dopo i trascorsi a La Spezia e nella passata stagione, l’allenatore ha affidato le chiavi della mediana all’ex rossonero. Nelle ultime tre giornate, infatti, Pobega è sempre sceso in campo dal primo minuto, diventando un elemento imprescindibile e un titolare inamovibile nello scacchiere tattico rossoblù.

Calciomercato Milan, le condizioni del riscatto di Pobega da parte del Bologna

Le ottime prestazioni del classe ’99 fanno sorridere anche la dirigenza del Milan, che attende di incassare la cifra pattuita per la cessione a titolo definitivo. Il futuro di Pobega sembra ormai scritto e tinto di rossoblù: nell’accordo di prestito è stato inserito un obbligo di riscatto condizionato. La clausola scatterà ufficialmente nel mese di febbraio 2026, ed è vincolata semplicemente al raggiungimento del primo punto conquistato dal Bologna a partire da quella data. Una formalità burocratica che porterà nelle casse di Via Aldo Rossi un tesoretto di circa 7 milioni di euro.