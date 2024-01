Rinnovo Simic, il Milan ha le idee chiare: c’è una volontà precisa

Rinnovo Simic, il Milan vuole blindare il difensore classe 2005 in scadenza nel 2025: pronta l’offerta fino al 2028

Come riportato da Tuttosport, il Milan ha le idee chiare per quanto riguarda il rinnovo di Simic, difensore centrale classe 2005 in scadenza di contratto nel 2025.

Il giovane si sta ritagliando un ruolo importante nella difesa rossonera con prestazione solide e convincenti: l’idea di Furlani e Moncada è quella di prolungare l’accordo fino al 2028.