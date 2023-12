Rinnovo Maignan, si entra nel vivo: proposta ufficiale al portiere. Cifre e dettagli

Rinnovo Maignan, si entra nel vivo: prima proposta ufficiale di Giorgio Furlani al portiere rossonero: cifre e dettagli

Come riportato da calciomercato.com, sta entrando nel vivo nel calciomercato Milan la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, in scadenza di contratto nel 2026.

Furlani ha infatti presentato all’entourage del calciatore la prima proposta ufficiale: prolungamento fino al 2028 a 5 milioni di euro netti più bonus per arrivare a 6.5. Maignan chiede una cifra fra i 7 e gli 8 milioni. Si va avanti con fiducia.