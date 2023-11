Rinnovo Maignan, in conferenza stampa è arrivata la rivelazione di Mike Maignan: il portiere sta bene in rossonero

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-PSG, Mike Maignan ha parlato del suo rinnovo, tema caldo del calciomercato Milan:

Mi piace stare qui. Non abbiamo iniziato a parlare perché penso che sia per me sia per il club non sia il momento ideale

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA