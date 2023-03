Calciomercato Milan, rinnovo Leao: è il mese chiave, ecco perché. Non si è mosso nulla finora, per i motivi ben noti

Il passaggio ai quarti non riesce a nascondere uno dei problemi del Milan: il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Il mese di marzo sarà fondamentale per il futuro del giocatore e del suo rapporto con il club, con mancati passi in avanti.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Maldini e Massara volevano concludere l’affare prima del Mondiale, ma è stato tutto rimandato. Il motivo è sempre lo stesso: i rossoneri offrono 6,5 mln a stagione, Leao accetta; c’è il problema delle commissioni, in primis la multa da pagare allo Sporting Lisbona. Se non dovesse esserci un lieto fine, la cessione avverrebbe in estate: obiettivo del club è evitare di perderlo a zero, come successo in passato.