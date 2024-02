Rinnovo Kjaer, il danese ha le idee chiare: palla al Milan. Lo scenario in vista di giugno

Rinnovo Kjaer, il difensore centrale ha fatto la sua scelta: vuole rimanere al Milan. Palla a Furlani e Moncada

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan dovrà risolvere anche il rebus relativo al futuro di Simon Kjaer. Il centrale danese è in scadenza di contratto al termine della stagione e, come spiegato dal suo procuratore, l’intenzione chiara sarebbe quella di rinnovare con il Diavolo.

La palla passa dunque a Furlani e Moncada: la sensazione è che una decisione definitiva verrà presa solo al termine dell’annata ma è chiaro che le ultime ottime prestazioni del centrale non sono passate inosservate: Kjaer potrebbe fare ancora comodo al Milan.