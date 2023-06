El Shaarawy temporeggia con la Roma: Milan alla finestra

Calciomercato Milan, El Shaarawy prende tempo con la Roma sul rinnovo del contratto: rossoneri vigili alla finestra

Il calciomercato Milan continua a seguire molto da vicino la situazione legata a Stephan El Shaarawy.

Come riporta Leggo, la Roma avrebbe offerto all’esterno un rinnovo fino al 2025 con opzione per una terza stagione a 2.5 milioni di euro, bonus inclusi. Una forte riduzione rispetto ai 3.5 milioni percepiti attualmente. Il calciatore ha preso tempo perchè in possesso di offerte migliori tra estero e Italia: una è proprio quella del Milan.