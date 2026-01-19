Calciomercato Milan, torna di moda Coppola: valutazioni in corso e duello in Serie A. La situazione

Calciomercato Milan, continuano le valutazioni per quanto riguarda il reparto difensivo: torna di moda Coppola. Duello con la Fiorentina

Mentre il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda, il Milan continua la caccia a un rinforzo difensivo che possa garantire affidabilità e freschezza atletica. Con le piste che portano a Maguire e Gila rese complicate dalle resistenze di Manchester United e Lazio, i rossoneri avrebbero individuato un nuovo obiettivo in Premier League.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, il Milan è piombato su Diego Coppola, difensore attualmente in forza al Brighton.

Calciomercato Milan, la situazione Coppola: duello con la Fiorentina

Il centrale italiano, che in Inghilterra sta vivendo un’esperienza formativa importante, potrebbe lasciare i Seagulls già in questa sessione di gennaio:

Coppola è un profilo che piace molto per la sua struttura fisica e la conoscenza del calcio italiano (essendosi formato nel Verona). Il Brighton sarebbe aperto a valutare una cessione, e il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A per recitare un ruolo da protagonista. Strategia Igli Tare: Il DS rossonero sta monitorando con attenzione la situazione. Coppola rappresenterebbe quell’innesto “da Milan” invocato dagli addetti ai lavori: giovane, futuribile e pronto a inserirsi nelle rotazioni di Massimiliano Allegri dietro ai titolarissimi Tomori e Gabbia.

L’identikit tattico

Per Allegri, Coppola sarebbe una risorsa preziosa: la sua abilità nel gioco aereo e il senso della posizione permetterebbero al tecnico di avere una valida alternativa a Pavlovic e De Winter, soprattutto in vista di una primavera che si preannuncia densa di impegni decisivi per la corsa Scudetto.