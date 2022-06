Calciomercato Milan: ricca offerta del Fulham a Romagnoli. Ma il centrale aspetta ancora il Diavolo e la Lazio

Tiene banco il futuro di Alessio Romagnoli, il difensore del Milan ha ricevuto un’offerta dal Fulham.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i londinesi avrebbero messo sul piatto un’offerta ricca. Il centrale al momento non è convinto della destinazione e attende ancora i rossoneri per l’eventuale rinnovo. In corsa resta sempre anche la Lazio.