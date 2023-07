Milan, retroscena Pulisic: ecco cosa è successo

Calciomercato Milan, retroscena Pulisic: l’esterno del Chelsea ha scelto i rossoneri dallo scorso marzo. Chiusura vicina

Daniele Longo riporta un interessante retroscena sul calciomercato Milan relativo a Christian Pulisic.

L’esterno del Chelsea, che in queste ore ha rifiutato il Lione, ha scelto di approdare in rossonero dallo scorso marzo. In queste ore contatti continui tra le due società per cercare di trovare una quadra: le sensazioni sono positive.