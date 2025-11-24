Calciomercato Milan, retroscena Bartesaghi: il Diavolo ha detto no a due big europee in estate, la rivelazione

Calciomercato Milan, Peppe Di Stefano svela il retroscena: Borussia e Atletico volevano Bartesaghi in estate, ma i rossoneri hanno fatto muro blindando il suo talento

La prestazione solida e matura offerta nel Derby non è passata inosservata, ma le qualità di Davide Bartesaghi erano già ben note agli addetti ai lavori ben oltre i confini italiani. A svelare un interessante retroscena di mercato che riguarda il giovane terzino rossonero è stato il giornalista Peppe Di Stefano, intervenuto ai microfoni di MilanVibesHQ. Secondo quanto riportato, il classe 2005 è stato al centro di un vero e proprio intrigo internazionale durante l’ultima sessione estiva di calciomercato, finendo nel mirino di alcuni dei club più prestigiosi del continente.

Calciomercato Milan, retroscena Bartesaghi

LE OFFERTE – «Io so che quest’estate erano arrivate delle offerte anche serie da parte di squadre grosse come il Borussia Dortmund e l’Atletico Madrid, ma il Milan non lo voleva cedere».

Le parole del giornalista confermano quanto la dirigenza del Milan creda nelle potenzialità del ragazzo. Non si trattava di semplici sondaggi, ma di offerte serie e concrete provenienti da realtà importanti come il Borussia Dortmund, club storicamente attento ai migliori giovani talenti mondiali, e l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Nonostante le lusinghe e la possibilità di effettuare una plusvalenza, la società di via Aldo Rossi ha eretto un muro invalicabile, decidendo di puntare forte sulla crescita interna del difensore. Una scelta che, alla luce delle recenti prestazioni in prima squadra, si sta rivelando assolutamente azzeccata.