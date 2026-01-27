Calciomercato Milan, retroscena Ake! I rossoneri ci hanno provato seriamente ma… La ricostruzione

Calciomercato Milan, Igli Tare ha provato a prendere Aké dal Manchester City con la formula del prestito con diritto di riscatto: no di Guardiola

Il calciomercato invernale del Milan si scontra con la realtà della Premier League. Sebbene il profilo di Nathan Aké sia balzato in cima alla lista di Igli Tare e Massimiliano Allegri per rinforzare la difesa, la porta del Manchester City sembra essersi chiusa definitivamente proprio negli ultimi giorni di gennaio.

Secondo quanto riportato da Voetbal International, diversi top club europei, tra cui appunto il Milan, hanno chiesto informazioni concrete sull’olandese, sperando di sfruttare il suo ridotto minutaggio stagionale. Tuttavia, la risposta arrivata dall’Inghilterra è stata un secco “no”.

Calciomercato Milan, il retroscena su Aké: perché Guardiola ha detto no

Nonostante la volontà iniziale del giocatore di cercare più spazio in vista dei Mondiali 2026, la situazione al City è cambiata drasticamente:

Emergenza Infortuni: Pep Guardiola ha dovuto fare i conti con un’improvvisa crisi nel reparto arretrato, con le assenze prolungate di Stones, Ruben Dias e Gvardiol. In questo scenario, privarsi di un elemento esperto e duttile come Aké è diventato impossibile per il tecnico catalano.

Pep Guardiola ha dovuto fare i conti con un’improvvisa crisi nel reparto arretrato, con le assenze prolungate di Stones, Ruben Dias e Gvardiol. In questo scenario, privarsi di un elemento esperto e duttile come Aké è diventato impossibile per il tecnico catalano. Il “niet” del City: Nonostante il Milan fosse pronto a mettere sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto (valutazione intorno ai 18-20 milioni ), il City ha rimosso Aké dal mercato per non compromettere la corsa al titolo e alla Champions.

La strategia di Allegri: si torna su Gila o Dragusin?

Per Allegri, Aké rappresentava l’usato sicuro: un giocatore pronto all’uso, capace di ricoprire sia il ruolo di centrale che quello di terzino sinistro. Incassato il rifiuto di Guardiola, il Milan è ora costretto a virare nuovamente sugli altri obiettivi caldi. Con la trattativa per Mario Gila che Moretto ha definito più probabile per giugno, i rossoneri potrebbero tentare un affondo dell’ultimo secondo per Radu Dragusin, sperando di battere la concorrenza del Napoli.