Calciomercato Milan, Retegui: spunta un’altra squadra italiana! Non solo i rossoneri e non solo l’Inter, anche la Capitale vuole lui

Mateo Retegui ha stregato le big di Serie A. Già autore di due gol con la maglia della Nazionale, il bomber argentino è cercato da Milan e da Inter, che si preparano ad un derby di mercato. Spunta, però, una nuova squadra del campionato italiano.

Mateo Retegui è nel mirino della Lazio, come riferito dal Corriere dello Sport. La società di Lotito interessata al bomber del Tigre, che può riscattarlo alla metà del suo cartellino per circa 2,3 milioni di euro ed è intenzionato a farlo per rivenderlo subito e fare un’importante plusvalenza.