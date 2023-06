Calciomercato Milan, occhi puntati su Reijnders: la richiesta dell’AZ Alkmaar per lasciar partire il giocatore

Come riportato da Sky Sport, il Milan è molto interessato a Tijjani Reijnders, centrale olandese dell’Az Alkmaar valutato circa 18 milioni di euro.

Come riportato da Sky Sport, al momento i rossoneri non hanno avanzato nessuna offerta ufficiale e starebbero valutando come muoversi su questo profilo. Gli olandesi, intanto, hanno già rifiutato offerte da 14 milioni di euro dalla Premier League e dallo Sporting.