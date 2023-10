Calciomercato Milan: Reijnders nel mirino delle big d’Europa

I big del Milan fanno gola ai top club d’Europa in chiave calciomercato. In tal senso Reijnders piace al Psg ma anche al Manchester United

Nel mirino. I big del Milan fanno gola ai top club d’Europa. In tal senso occhi puntati su Reijnders

L’olandese ha già preso in mano il centrocampo del Milan e si sta ritagliando uno spazio importante tanto da essere già un potenziale obiettivo in sede di calciomercato per diversi top club del panorama europeo. In tal senso come riportato da Calciomercato.it piace a Psg e Manchester United.