 Calciomercato Milan, Cardinale chiude i rubinetti a gennaio?
Calciomercato Milan, Cardinale chiude i rubinetti a gennaio? Clamorosa indiscrezione sulla sessione invernale

11 minuti ago

Cardinale

Calciomercato Milan, pesante indiscrezione sul numero uno di RedBird: fondi praticamente nulli per la sessione di gennaio? Ultime

Il primo passo falso del Milan in una gara a eliminazione diretta, dopo la sconfitta in apertura di campionato contro la Cremonese, ha sancito l’uscita dalla Coppa Italia. L’eliminazione brucia, sia perché il trofeo è assente da tempo, sia per il grande feeling che Allegri ha con la competizione. Tuttavia, il ko può anche servire da «campanello d’allarme» per far sì che la squadra rimanga concentrata e non si sieda sugli allori.

Calciomercato Milan, RedBird chiude i rubinetti?

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha analizzato la partita, definendo il primo tempo come piatto, con «solo tanto impegno e tanta corsa». La gara è cresciuta solo dopo l’intervallo, quando il Milan ha cercato «con insistenza il vantaggio, ma con scarsa efficacia», mentre la Lazio ha sfruttato la velocità di Isaksen e Zaccagni. Se da un lato «Sarri comincia a dare un senso alla stagione», Allegri è costretto a leccarsi le ferite, uscendo da una delle due competizioni principali.

Il commento di Zazzaroni si conclude con un’indiscrezione di mercato che suona come una doccia fredda. Il tecnico rossonero è consapevole di non riuscire a completare l’organico, dal momento che né Elliott, né Red Bird «sembrano disposti a rischiare altri soldi (chi li ha) a gennaio». Questa decisione congela di fatto le ambizioni di mercato del Diavolo.

