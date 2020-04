Calciomercato Milan: «Rangnick ti porta un attaccante del Real Madrid»

Calciomercato Milan: dovesse giungere in rossonero Ralf Rangnick, ecco chi porterebbe in rossonero nella prossima stagione

In vista della prossima stagione, il Milan vorrebbe rinforzare la propria rosa. Stando a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, Rangnick, dovesse approdare in rossonero, chiederà alla società uno sforzo sul mercato per acquisire le prestazioni di un attaccante del Real Madrid.

Jovic non ha brillato in terra spagnola, ma lo scopo del tecnico tedesco sarebbe quella di riunire i due bomber (Jovic-Rebic) che all’Eintracht, lo scorso anno, hanno fatto fortune e glorie. I Blancos lo valutano circa 55 milioni di euro, ma il club di Via Aldo Rossi sarebbe disposto a prelevarlo in prestito oneroso per un anno con diritto o obbligo di riscatto fissato in base ai risultati.