Amrabat Milan, QUOTAZIONI in salita per il centrocampista. TUTTI i dettagli in vista dell’estate sul futuro del marocchino. I dettagli

Il Milan è al lavoro per rafforzare la formazione in vista della prossima stagione e per il centrocampo rossonero sono in salita le quotazioni di Sofyan Amrabat.

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone su X, Ibrahimovic non ha mai nascosto il forte apprezzamento per il centrocampista marocchino, preferendolo addirittura a Fofana.Di ritorno dopo il prestito al ManchesterUnited, il giocatore della Fiorentina rappresenta un’occasione interessante.