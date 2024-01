Calciomercato Milan: chi resta e chi va, quattro acquisti confermati in vista dell’estate

In vista dell’estate il calciomercato Milan potrebbe subire una rivoluzione. In tal senso quattro acquisti certi di restare

In estate potremmo assistere ad una vera e propria rivoluzione per il calciomercato Milan. In tal senso secondo quanto riportato da Calciomercato.com tra chi resta e chi va dovrebbero essere confermati in maniera certa almeno quattro acquisti:

nello specifico si tratterebbe di Loftus-Cheek e Pulisic, arrivati dal Chelsea, Reijnders, Musah presi rispettivamente dall’AZ e dal Valencia.