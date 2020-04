Calciomercato Milan: quale futuro per Calhanoglu?

Il centrocampista turco ha tanti estimatori e potrebbe diventare una pedina di scambio per i movimenti in entrata.

Hakan Calhanoglu ha sempre rappresentato un’incognita nello scacchiere tattico del Milan; devastante al suo primo anno, quasi inesistente la stagione successiva, in lenta ripresa in quest’ultima. Il fantasista turco però è sempre stato un titolare inamovibile e pare abbia parecchi estimatori in Italia e all’estero tanto da poter pensare a lui ad una possibile pedina di scambio in sede di mercato.

In Germania Calhanoglu ha sicuramente nel Lipsia una possibile destinazione (potrebbe rientrare nella fantomatica trattativa per Werner mentre in Italia sembra piacere al Napoli di Gattuso e qui si potrebbe inserire nel discorso su Milik ma anche alla Roma che ci aveva provato già in inverno proponendo in cambio Perotti ma i rossoneri potrebbero provare a chiedere in cambio il più scontento di Trigoria: Alessandro Florenzi.