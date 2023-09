Calciomercato Milan, che retroscena su Pulisic! Cosa è successo

Calciomercato Milan, che retroscena su Pulisic! Il Chelsea ha provato un’altra soluzione, ma la volontà del giocatore è stata decisiva

Il Milan ha voluto fortemente Christian Pulisic e Pulisic ha voluto fortemente il Milan. Quest’ultimo aspetto è stato fondamentale per il passaggio in rossonero per 20 milioni più bonus.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Chelsea voleva accettare l’offerta del Lione, che era più alta di quella dei rossoneri. La volontà dello statunitense, però, è stata decisiva.