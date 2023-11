Milan-Popovic, spunta il problema commissioni: la richiesta del padre

Milan-Popovic, pista calda per il classe 2006 ma spunta il problema commissioni: ecco la richiesta del padre per il trasferimento

Milan-Popovic, la pista nel calciomercato rossonero si continua a scaldare. Tuttavia, nonostante i tanti passi avanti per il talento in scadenza a dicembre col Partizan, la concorrenza è ampia, soprattutto quella del Borussia Dortmund, come riferito da TMW.

Se è vero infatti che i rossoneri non dovranno sborsare nulla per il cartellino, oltre all’ingaggio ci sarà da corrispondere un premio alla firma e le commissioni al padre-agente, intorno al milione di euro. Furlani e Moncada riflettono sperando di non ripetere l’operazione Lazetic.