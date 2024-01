Calciomercato Milan: i rossoneri hanno una priorità sui rinnovi, l’idea del club

Tra i rinnovi che coinvolgo il calciomercato Milan, il club ha una priorità su tutte: quello di Maignan. I dettagli

Tra i temi che tengono banco per quanto riguarda il calciomercato Milan c’è quello che riguarda i rinnovi. In tal senso come riportato da Calciomercato.com il club cercherà di fare tutto il possibile per arrivare a un accordo.

Le parti sono in contatto da diverse settimane ma solo con la chiusura del mercato si entrerà nella fase decisiva della trattativa.