Calciomercato Milan, il preferito per l’attacco è Sesko: Moncada e Furlani hanno deciso questa cosa

Calciomercato Milan, il preferito per l’attacco resta Benjamin Sesko del Lipsia: Furlani e Moncada hanno deciso questa cosa

Benjamin Sesko resta il primo nome del calciomercato Milan per rinforzare l’attacco della prossima stagione nonostante il gradimento crescente per Zirkzee.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il prezzo dell’attaccante del Lipsia si aggira intorno ai 50 milioni di euro ma Furlani e Moncada hanno deciso che il grande investimento per la punta andrà fatto. Il prezzo dunque non spaventa: Sesko ha grosse chance di finire a Milanello.