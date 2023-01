Tra le voci di mercato riguardanti il Milan Primavera si è parlato di un possibile addio di Eletu, con il Monaco interessato. Ecco le ultime

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com al momento, nonostante le voci, non ci sono situazioni in essere sul mercato in uscita.