Calciomercato Milan, i rossoneri accelerano per Arda Guler! Ultimissime

Calciomercato Milan, i rossoneri a tutta su Arda Guler: Moncada e Furlani pronti a pagare la clausola rescissoria del ragazzo

Il calciomercato Milan ha deciso di rompere gli indugi per Arda Guler. Come riferito da Alfredo Pedullà infatti, i rossoneri starebbero spingendo per pagare la clausola rescissoria del ragazzo, pari a 17.5 milioni di euro, al Fenerbahce.

La concorrenza resta elevata, in particolare quella del Barcellona al momento però impegnato su altri fronti.