Calciomercato Milan: assalto inglese per un top rossonero

Le ultime novità di calciomercato del Milan. Due top club di Premier League cercano un pilastro della squadra di Pioli

Il Milan dovrà resistere agli assalti di calciomercato dei top club europei per i suoi big. Le grandi d’Europa hanno messo nel mirino i giocatori rossoneri specialmente dopo la semifinale di Champions League conquistata pochi giorni fa.

Tra i tanti osservati speciali c’è Fikayo Tomori, ricercato in Inghilterra. Come riporta il Daily Mail, Manchester United e Tottenham vorrebbero riportare in Premier League il difensore classe ’97. Il club rossonero non è però disposto a privarsi del giocatore, fresco di rinnovo fino al 2027.