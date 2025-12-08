Calciomercato Milan, sgarbo alle rivali per il gioiello: il talento ha scelto i colori rossoneri

Calciomercato Milan, intrigo internazionale e una preferenza netta per Licina: il Bayern apre alla cessione, ma spunta una clausola per il futuro

Il calciomercato del Milan continua a guardare con estremo interesse ai migliori prospetti del calcio europeo, confermando la strategia di Moncada volta ad anticipare la concorrenza sui giovani più promettenti. L’ultimo nome finito prepotentemente sui radar di via Aldo Rossi è quello di Licina, talento di proprietà del Bayern Monaco che ha scatenato una vera e propria asta internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dal giornalista Marco Guidi, il telefono dell’agente del giocatore è stato rovente nelle ultime ore: sondaggi concreti sono arrivati da top club come Juventus e Inter in Italia, oltre che da Real Sociedad e Sporting Lisbona all’estero.

Calciomercato Milan, Licina vuole i rossoneri

Tuttavia, in questo affollato scenario di mercato, c’è un dettaglio che fa sorridere la dirigenza milanista e che potrebbe risultare decisivo. Tra tutte le destinazioni possibili, il giocatore sembra avere le idee chiarissime: Licina preferisce il Milan. Una volontà forte, che pone il Diavolo in una posizione di netto vantaggio rispetto alle altre pretendenti, comprese le storiche rivali di Serie A. Questa preferenza è considerata «una cosa positiva» e un punto di partenza fondamentale per intavolare una trattativa concreta, spinta dal fascino del progetto giovani rossonero che negli ultimi anni ha valorizzato tanti talenti.

Resta ora da trovare la quadra con il Bayern Monaco. Il club bavarese non ha intenzione di ostacolare la crescita del ragazzo e sembra disposto a dargli la possibilità di cambiare squadra per trovare maggiore minutaggio. Attenzione però alla formula: i tedeschi sono consapevoli del potenziale di Licina e vorrebbero cederlo mantenendo il controllo sul suo cartellino. Si prospetta dunque un braccio di ferro sulla modalità del trasferimento, con l’ipotesi di un prestito o di una cessione con diritto di riacquisto (recompra) che potrebbe accontentare tutte le parti in causa.