Calciomercato Milan, possibilità Icardi? Le ultime sull’attaccante

Mauro Icardi sogna un ritorno in Italia nella prossima sessione di calciomercato, per il Milan può essere una possibilità

Mauro Icardi sogna un ritorno in Italia nella prossima sessione di calciomercato. Come riporta Calciomercato.com, l’attaccante argentino ora in forza al Galatasaray potrebbe diventare un’opportunità per i club di Serie A tenendo in considerazione anche i benefici del Decreto Crescita.

Per il Milan può essere una buona chance per rinforzare il reparto offensivo. Al momento però, i rossoneri hanno altre priorità.