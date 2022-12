Calciomercato, ecco la posizione del Milan su Ziyech. Il giocatore marocchino è accostato al club, ma i segnali dicono altro

Passo indietro per Ziyech al Milan. Il giocatore marocchino, come riportato da calciomercato.com, è apprezzato da Massara che lo vuole portare a Milan.

La politica del club, però, è quella di non investire a gennaio se non necessario. Per ora, la dirigenza ritiene la squadra completa.