Calciomercato Milan: pole Onana, 2 milioni lo separano dal Diavolo. Il giocatore vuole i rossoneri

Allo stato attuale delle cose il rinforzo più probabile per il centrocampo del Milan è Jean Onana del Bordeaux. L’agente del calciatore ieri è stato a Bordeaux e ha avuto la risposta che tutti aspettavano: no, l’offerta del Milan per un prestito con diritto di riscatto non sarà considerata.

Onana va comprato e secondo il club francese costa 6 milioni più 1 di bonus più una percentuale sulla rivendita. La sensazione rossonera è che si possa chiudere a 5 più percentuale sulla rivendita. Il giocatore ha nel Diavolo la sua prima scelta rispetto a Nantes e Feyenoord. L’alternativa più calda è Aster Vranckx del Wolfsburg visto che Onyedika (reputato troppo caro) sembra indirizzato al Bruges. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.