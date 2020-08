Calciomercato Milan: Pobega verso il ritorno in rossonero

Calciomercato Milan: Tommaso Pobega è pronto a tornare in rossonero dopo l’ottima esperienza al Pordenone in Serie B

Tommaso Pobega è pronto a tornare in maglia rossonera, dopo l’ottima esperienza con la maglia del Pordenone, quest’ultimo eliminato in semifinale play-off dal Frosinone per raggiungere la promozione in Serie A. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Il talento 21enne ha impressionato la dirigenza di Via Aldo Rossi e dalla prossima stagione farà parte del team di Stefano Pioli.