Adams-Milan, l’attaccante convince i rossoneri. Ma c’è un ostacolo

Adams-Milan, l’attaccante del Montpellier convince il club rossonero ma in vista di gennaio c’è l’ostacolo legato al prezzo

Come riferito da Tuttosport, Adams del Montpellier resta un nome caldissimo del calciomercato Milan per gennaio.

Autore già di 7 reti in questo avvio di stagione, il nigeriano convince tutti in società. L’ostacolo è rappresentato dal prezzo, già arrivato a 20 milioni di euro. Forse un pò troppi per la sessione invernale. Furlani e Moncada ci proveranno lo stesso.