Calciomercato Milan: per un Reina che va, un Begovic che resta

Con lo spagnolo sicuro partente, potrebbe essere il portiere bosniaco a rimanere al Milan per essere il secondo di Donnarumma

Secondo quanto riporta Tuttosport, potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda il discorso relativo ai portieri in casa Milan; dato per assodato l’addio di Pepe Reina, si va alla ricerca di un secondo per Gigio Donnarumma.

Questo secondo, sempre stando al quotidiano torinese, potrebbe essere ancora Asmir Begovic il cui prestito con il Bournemouth è in scadenza ma che potrebbe essere rinnovato di un’altra stagione.