Sky – Si va verso il Begovic bis: il portiere potrebbe restare

Sky Sport, il Milan starebbe valutando la conferma di Asmir Begovic come secondo poritere dei rossoneri anche nella prossima stagione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan starebbe pensando al rinnovo di Asmir Begovic come secondo portiere dei rossoneri anche nella prossima stagione. Ecco le parole di Gianluca Di Marzio sull’estremo difensore bosniaco:

«Il mercato in casa Milan è incentrato anche sulla questione vice-Donnarumma. Reina, infatti, dovrebbe andare via e quindi il Milan potrebbe ritesserare Begovic. Lavori in corso, quindi, anche al Milan per dare a Pioli una squadra quasi al completo per il raduno del 24 agosto».