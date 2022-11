Calciomercato Milan, per Okafor ci sono due ostacoli: le ultime

Il Milan continua a puntare Noah Okafor come obiettivo di calciomercato per rinforzare l’attacco nella prossima estate

La Gazzetta dello Sport rilancia l’interesse del Milan per Noah Okafor. Come riportato dal quotidiano questa mattina, i rossoneri avranno bisogno la prossima estate di un rinforzo importante in attacco, dove Ibrahimovic va per i 42 anni e Giroud per i 37. Rebic, adattato nel ruolo, e Origi non hanno ancora espresso il loro meglio mentre Lazetic appare ancora acerbo.

Per l’attaccante svizzero del Salisburgo ci sono tutti i semafori verdi accesi per intavolare una trattativa. Si tratta di un giocatore giovane (classe ’00) e talentuoso, che Maldini e Massara hanno potuto apprezzare da vicino nelle due gare del girone di Champions League.

Gli ostacoli sono la valutazione del cartellino. Per gli austriaci vale 35 milioni di euro, anche se ha un contratto in scadenza nel 2024. Inoltre le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club di Premier League e chissà che la vetrina Mondiale non farà schizzare ancora più in alto la portata dell’affare.