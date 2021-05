Calciomercato Milan, per De Paul si inserisce una big spagnola

Calciomercato Milan, De Paul fa gola a tante big in Europa e non solo in Italia. Ecco le ultime sul centrocampista dell’Udinese

Rodrigo De Paul infiamma il calciomercato del Milan e non solo. L’Atletico Madrid infatti insidia i rossoneri e le altre italiane Juventus e Inter nella corsa al centrocampista di proprietà dell’Udinese.

Stando al portale Todofichajes.com, il nazionale argentino sarebbe il primo nome sulla lista del ‘Cholo’ per rinforzare il reparto di centrocampo dei madrileni. L’Atletico starebbe preparando l’offensiva per De Paul, valutato non meno di 35 milioni di euro.