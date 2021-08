Calciomercato Milan: Pellegri e Bakayoko ad un passo

Calciomercato Milan: Pellegri e Bakayoko sono ormai ad un passo dal vestire i colori rossoneri. Ecco il punto della situazione

Secondo quanto riportato da SkySport, il calciomercato del Milan è ad un punto di svolta: Tiemoue Bakayoko e Pietro Pellegri sono ad un passo dal diventare nuovi calciatori rossoneri.

Per il primo è stata trovata l’intesa generale tra le parti per un’operazione di prestito tra la società di Via Aldo e il Chelsea. Per il secondo si attende solo una mail di risposta dal Monaco all’offerta della dirigenza rossonera, la quadra è stata già trovata.