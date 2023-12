Calciomercato Milan, pazza idea per l’attacco! Può arrivare a gennaio

Calciomercato Milan, pazza idea per l’attacco! Può arrivare già nella prossima sessione di gennaio. Ultime

Spunta una nuovissima idea in casa Milan per rinforzare le corsie esterne della formazione di Pioli. Come riportato da Repubblica Roma, i rossoneri pensano a Felipe Anderson.

In scadenza di contratto a giugno con la Lazio, il Diavolo potrebbe pensare di anticipare il colpo e sbaragliare la concorrenza presentando un’offerta a Lotito. Attesi a breve aggiornamenti.