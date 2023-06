Calciomercato Milan, Cuadrado via dalla Juve: rossoneri vigili

Calciomercato Milan, la Juve ha deciso di non rinnovare il contratto di Juan Cuadrado: rossoneri vigili sul terzino colombiano

Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Juan Cuadrado, obiettivo del calciomercato Milan:

«La Juventus sta ora lavorando su una possibile risoluzione del contratto per il brasiliano Alex Sandro. Anche Juan Cuadrado, in scadenza di contratto il 30 giugno, dovrebbe partire a parametro zero allo stato attuale».