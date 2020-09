Calciomercato Milan, Paolo Maldini: «Nessuna trattativa per Chiesa»

Il direttore tecnico rossonero, intervistato da Sky Sport, ha toccato l’argomento di mercato sulla bocca di tutti, ovvero Federico Chiesa

Da diversi giorni rimbalza l’indiscrezione di calciomercato che vorrebbe il Milan fortemente interessato a Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina.

Intervistato da Sky Sport, il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, ha però voluto mettere in chiaro le cose: «È uno dei giocatori italiani più forti, non è mai esistita nessuna trattativa per Federico Chiesa sino a questo momento». Insomma, all’apparenza Chiesa non dovrebbe arrivare, a meno che quel “sino a questo momento”, non voglia lasciare uno spiraglio di manovra.