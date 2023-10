Calciomercato Milan: osservati speciali in Croazia Turchia, i nomi sulla lista

Ieri sera è andata in scena Croazia Turchia. Milan particolarmente interessato, tutti i nomi sulla lista rossonera in chiave calciomercato

come riportato da Calciomercato.com Petar Musa (4 gol, 1 assist in stagione), centravanti croato che al Benfica sta togliendo spazio al brasiliano ex viola Cabral, non è un nome da scartare a priori. Se parliamo di attaccanti, però, balza all’occhio l’autore del primo gol della gestione Montella: Baris Yilmaz, schierato prima punta ma spesso nel Galatasaray anche ala, al primo gol stagionale ma ancor più giovane di Musa: è un classe 2000, ha messo a referto tre assist in tutte le competizioni.