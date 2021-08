Calciomercato Milan: ora è ufficiale, Pobega in prestito al Torino

Tommaso Pobega è un nuovo calciatore del Torino. Il centrocampista classe ’99 arriva a titolo temporaneo dal Milan

Milan e Torino hanno ufficializzato il trasferimento a titolo temporaneo di Tommaso Pobega in granata. Ecco i comunicati ufficiali dei due club.

COMUNICATO MILAN – «AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Torino FC 1906. Il Club augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per la Stagione Sportiva».

COMUNICATO TORINO – «Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’Associazione Calcio Milan, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega. Pobega è nato a Trieste il 15 luglio 1999. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Triestina e del Milan, ha esordito nel calcio professionistico nella stagione 2018/2019 con la Ternana, in serie C. L’anno successivo ha giocato in Serie B, con il Pordenone, mentre nell’ultimo campionato ha debuttato in Serie A vestendo la maglia dello Spezia, formazione con la quale ha segnato 6 reti. Per lui anche 6 presenze e 3 gol con la Nazionale Under 21. Tutto il Torino Football Club accoglie Pobega con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!».