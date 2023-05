Calciomercato Milan, tre nomi per sostituire Ibra: la lista di Maldini

Calciomercato Milan, almeno tre nomi per sostituire Ibrahimovic: la lista di Maldini in vista della sessione estiva

Il Milan si prepara a rivoluzionare il proprio parco attaccanti. I rossoneri sarebbero pronti a mettere a segno addirittura due colpi per rinforzare il reparto offensivo di Pioli.

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Milan sta puntando seriamente Arnautovic. Non è da escludere però un’altra operazione più di prospettiva: piacciono in tal senso Openda e Scamacca.