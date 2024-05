Calciomercato Milan, Okafor torna in patria! I tifosi possono stare tranquilli, il RETROSCENA

Okafor torna in patria. I tifosi del Milan e il calciomercato rossonero possono stare tranquilli, il retroscena

Okafor torna in patria. Tuttavia non si tratta di Noah ma del fratello Isaiah. Come riportato da Calciomercato.com il mediano svizzero (classe 2005 scuola Basilea) sta definendo il trasferimento allo Zurigo in vista della prossima stagione. Attualmente è in forza al settore giovanile del club tedesco del Bayer Leverkusen, che lo ha ingaggiato nel gennaio del 2022.

I tifosi del Milan possono stare dunque tranquilli. Non è un’operazione che riguarda il calciomercato rossonero.