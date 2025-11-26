Calciomercato Milan, manovre in difesa: via libera al prestito di Odogu, per il sostituto c’è la carta Tare nella corsa a Gila

Calciomercato Milan: il giovane centrale andrà a giocare per fare esperienza, al suo posto serve un profilo pronto e l’ex ds biancoceleste può essere decisivo per Gila



Le strategie del Milan in vista della prossima sessione di mercato iniziano a delinearsi con contorni sempre più nitidi, con un focus particolare sul reparto arretrato. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa completa e affidabile in ogni sua alternativa, correggendo il tiro laddove si è palesata la necessità di maggiore esperienza immediata. In quest’ottica, l’idea che sta prendendo corpo a Casa Milan è quella di effettuare un’precisa operazione “entra/esci” nel ruolo di centrale difensivo. Il protagonista in uscita è il promettente Odogu, oggi titolare inamovibile con il Milan Futuro: per lui si prospetta una cessione temporanea con la formula del prestito secco.

La società crede fermamente nelle potenzialità del ragazzo, ma si è probabilmente resa conto di dover dare maggiore sostanza alla profondità della rosa, sostituendo un prospetto con elementi già pronti all’utilizzo nel turnover con i compagni di reparto.

Calciomercato Milan, Tare la carta per Gila

A svelare i dettagli di questo piano tattico è stato Alessandro Jacobone, che ha acceso i riflettori sul possibile sostituto individuato dalla dirigenza. Le conferme portano direttamente al nome di Mario Gila, difensore che ha mostrato una crescita costante in Serie A. Sebbene la corsa per il centrale spagnolo veda al momento i rossoneri leggermente dietro rispetto alle altre pretendenti, il Milan possiede un asso nella manica non indifferente che potrebbe ribaltare il tavolo: la carta Igli Tare. L’attuale dirigente rossonero è infatti colui che, ai tempi della sua esperienza nella Capitale, portò il difensore in biancoceleste, intuendone per primo le qualità. Questo legame pregresso e la stima reciproca potrebbero risultare fattori decisivi per colmare il gap con la concorrenza e regalare ad Allegri un difensore già pronto e inseribile sin da subito nei meccanismi della retroguardia, permettendo a Odogu di andare a farsi le ossa altrove senza pressioni.